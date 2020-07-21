Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonunda terör örgütüne ait sığınak bulundu

Hakkari'de, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Yıldırım-2 Cilo' operasyonu devam ediyor. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo operasyonu kapsamında, Yüksekova İlçesi Büyük Çiftlik Beldesi kırsalında terör örgütüne ait sığınak tespit edildiği belirtildi.

​Sığınakta yapılan aramada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu tüfeğe ait 3 adet şarjör, 1296 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı,8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, jeneratör, kütüklük ve telsiz düzenekli el yapımı patlayıcı ele geçirilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.