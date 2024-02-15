Hakkari'de köy yolunda heyelan gerçekleşti: 4 kişi son anda kurtuldu

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Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Onbaşılar Köyü ile Ağaçlı Mezrası yolunda saat 15:00 saralarında heyelan oldu. Yağışlı havadan dolayı yamaçlardan kopan kaya ve toprak yığınları mezra yoluna indi. Yolun yakınında bulunan küçükbaş sürüsü ile 4 kişi düşen heyelanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Köylüler, yolun açılması için yetkilileri aradı. Küçükbaş hayvanları ile heyelandan son anda kurtulan Felamez Yemen, arkadaşıyla birlikte canlarını zor kurtardıklarını belirtti.