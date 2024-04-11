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Hakkari'de korkunç olay: 7 katlı binadan başına beton parçası düştü! Hayati tehlikesi sürüyor...

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#Hakkari#Beton#Soruşturma
Hakkaride korkunç olay: 7 katlı binadan başına beton parçası düştü Hayati tehlikesi sürüyor...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2024 12:53

Hakkari'de kaldırımda yürürken 7 katlı binadan kopan beton parçası başına düşen Muhammet Kahraman (31), ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Olay, Bulak Mahallesi Bulvar Caddesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Çarşı merkezindeki 7 katlı binanın 5'inci katının balkonundan beton parçası düştü. Düşen parçalar, kaldırımda yürüyen Muhammet Kahraman'ın (31) başına isabet etti.

Ağır yaralanan Kahraman, çevredekilerin yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis olayın yaşandığı bölgede güvenlik tedbiri alırken, Kahraman'ın yakınları hastaneye geldi.

Azerbaycan'da, eczacılık fakültesinden yeni mezun olduğu öğrenilen Kahraman'ın hayati tehlikesinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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#Hakkari#Beton#Soruşturma

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