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Hakkari'de karakolda darp iddiası... Valilik'ten açıklama: Soruşturma başlatıldı

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#Hakkari#Polis Merkezi#Darp
Hakkaride karakolda darp iddiası... Valilikten açıklama: Soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Mart 25, 2024 12:54

Hakkari Zap Spor’un dün evinde Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadığı karşılaşmanın devre arasında çıkan olaylara karıştığı suçlamasıyla evinde gözaltına alınan Yalçın Kaval, götürüldüğü polis merkezinde darbedildiğini öne sürüp, şikayetçi oldu. Hakkari Valiliği'den olayla ilgili yapılan açıklamada, "Valiliğimizce ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile incelenecek olup, soruşturma sonucuna göre ilgililer hakkında yasal işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır" denildi.

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Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda dün Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Hakkari Zap Spor ile Mazıdağı Fosfat Spor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının bitiminde futbolcular seyirciler tartıştı. Bu sırada bazı seyirciler sahaya girince arbede yaşandı. Karşılaşmayı kızı ile birlikte izleyen 3 çocuk babası Yalçın Kaval, iftar sonrası olaylara karıştığı gerekçesiyle polis tarafından evinde gözaltına alındı.

Atatürk Polis Merkezi’nde ifadesi alanın Kaval, sağlık kontrolü için götürüldüğü Hakkari Devlet Hastanesi'nde darbedildiğini ileri sürüp, şikayetçi oldu. Bunun üzerine Kaval, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği de konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

Hakkari Zap Spor ile Mazıdağ Spor kulübü maçındaki olayların ardından savcılık talimatı ile ifadeye çağrılan Yalçın Kaval'ın karakolda darbedildiği iddiası üzerine Valiliğimizce ivedi olarak soruşturma başlatılmıştır. Olay tüm yönleri ile incelenecek olup, soruşturma sonucuna göre ilgililer hakkında yasal işlemler eksiksiz olarak uygulanacaktır. Kamuoyuna duyurulur."

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#Hakkari#Polis Merkezi#Darp

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