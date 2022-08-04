Hakkari'de 'Eren Abluka-29 Operasyonu' başlatıldı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari ilinde “Eren Abluka-29 (Hakkari-Çobanpınar) Şehit J.Asb.Kd.Çvş. Sinan AKTAY” operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 632 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

YÜKSEKOVA’DA ÇOK SAYIDA AĞIR MAKİNELİ TÜFEK MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun ilk gününde; Hakkari ili Yüksekova ilçesi Çobanpınarı ve Değerli köyü kırsalında temas araması sonucunda;

- (2) adet AK-47 piyade tüfeği,

- (1) adet uçaksavar namlusu,

- (103) adet 12.7 mm uçaksavar mühimmatı,

- (273) adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı,

- (8) adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü

- (4) adet ağır makineli tüfek mayonu,

- (2) adet makineli tüfek mayonu ve (1) adet roketatar gövdesi ele geçirildi.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.