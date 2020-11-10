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Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 11:48 | Son Güncelleme:

Hakkari'de Ata'ya saygı

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Hakkari'de Ata'ya saygı
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ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yılında Hakkari'de düzenlenen törenle anıldı.

Valilik binası önünde gerçekleştirilen tören Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde de çalan siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ve kurum amirleri katıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen anma programında da Atatürk konulu sinevizyon gösterisi ile tiyatro gösterisi sunuldu.

Hakkaride Ataya saygı

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