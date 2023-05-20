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Hakkari'de askeri araç Zap Suyu'na düÅŸtü: 12 asker hafif yaralÄ±

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#Hakkari#Zap Suyu#Askeri Araç
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 20, 2023 16:12

Hakkari'de yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n kontrolÃ¼nden Ã§Ä±kÄ±p Zap Suyu'na dÃ¼ÅŸen zÄ±rhlÄ± araÃ§taki 12 asker, hafif yaralandÄ±. Askerler, vatandaÅŸlarÄ±n da yardÄ±mÄ±yla kepÃ§eyleÂ kurtarÄ±ldÄ±.

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Kaza, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Hakkari- VanÂ kara yolunun 30â€™uncu kilometresinde, Erziki KÃ¶prÃ¼sÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Hakkari yÃ¶nÃ¼ne giden iÃ§inde 12Â askerin bulunduÄŸu, 'kirpi' adlÄ±Â zÄ±rhlÄ± araÃ§, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucu Zap Suyuâ€™na uÃ§tu.Â

Hakkaride askeri araÃ§ Zap Suyuna dÃ¼ÅŸtÃ¼: 12 asker hafif yaralÄ±

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YakÄ±ndaki bir kum eleme tesisine ait kepÃ§enin kovasÄ±na alÄ±nan askerler, kÄ±yÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n da yardÄ±mÄ±yla askerler, yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.

Hakkaride askeri araÃ§ Zap Suyuna dÃ¼ÅŸtÃ¼: 12 asker hafif yaralÄ±

Hafif yaralanan askerlerden 10â€™una ambulansta mÃ¼dahale edilirken, 2â€™si ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Bu askerlerin de saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu bildirildi.

ZÄ±rhlÄ± aracÄ±n Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

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#Hakkari#Zap Suyu#Askeri Araç

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