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Kaza, saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda Hakkari- VanÂ kara yolunun 30â€™uncu kilometresinde, Erziki KÃ¶prÃ¼sÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Hakkari yÃ¶nÃ¼ne giden iÃ§inde 12Â askerin bulunduÄŸu, 'kirpi' adlÄ±Â zÄ±rhlÄ± araÃ§, yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle kayganlaÅŸan yolda, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucu Zap Suyuâ€™na uÃ§tu.Â

Ä°hbar Ã¼zerine bÃ¶lgeye gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. YakÄ±ndaki bir kum eleme tesisine ait kepÃ§enin kovasÄ±na alÄ±nan askerler, kÄ±yÄ±ya taÅŸÄ±ndÄ±. VatandaÅŸlarÄ±n da yardÄ±mÄ±yla askerler, yola Ã§Ä±karÄ±ldÄ±.