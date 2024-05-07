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Hakkari'de 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi

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#Hakkari#Kaçak Altın#Kaçakçılık
Hakkaride 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2024 22:02

Hakkari'nin Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü Beşikağaç mezrasında düzenlenen operasyonda 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi.

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Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz genelinde her türlü kaçakçılık faaliyetlerinin men edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü Beşikağaç mezrasında bulunan üç ikamette yapılan aramada 21 karton gümrük kaçağı sigara, suçtan elde edildiği düşünülen 755 Irak dinarı, 126 bin 895 TL, 358 bin 430 Amerikan doları (piyasa değeri 11 milyon lira), 4 kilo kaçak altına el konulmuş (piyasa değeri 9 buçuk milyon) olup, 5 şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Açıklamada kaçakçılıkla mücadeleye hız kesmeden devam edileceği belirtildi.

Hakkaride 358 bin 430 dolar ile 4 kilo kaçak altın ele geçirildi

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#Hakkari#Kaçak Altın#Kaçakçılık

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