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HAKKARİ (İHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:30 | Son Güncelleme:

Hakkari’de 20 yerleşim yeri kapandı

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Hakkari’de 20 yerleşim yeri kapandı
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Hakkari’de etkili olan kar yağışı nedeniyle kapalı olan 20 yerleşim yerinin ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Saat 08:30 itibarı ile Hakkari merkezde 2 köy, 2 mezra, Şemdinli ilçesinde 5 köy, 12 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlatıldı. Kısa sürede onlarca köy yolunu ulaşıma açan il özel idaresi karla mücadele ekibi kapanan 20 yerleşim yerinin yenden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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