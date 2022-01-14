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Hakkari'de 15 köy ve 49 mezranın yolu kardan kapandı

#Hakkari#Şemdinli#Kar Yağışı

Hakkari'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy ve 49 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışması sürüyor.

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Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise yarım metreyi aştı. Merkeze bağlı 10 köy ile 28 mezra, Şemdinli'ye bağlı 1 köy ve 3 mezra, Yüksekova'da ise 4 köy ile 18 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

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Kapalı 15 köy ve 49 mezra yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin 10 iş makinesi ve 50 kişilik personel ile başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kar yağışının bölgede pazartesi gününe kadar aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

 

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#Hakkari#Şemdinli#Kar Yağışı

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