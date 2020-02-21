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HAKKARİ (İHA)
Haber Giriş: 21.02.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Hakkari’de 119 yerleşim yeri kapandı

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Hakkari’de 119 yerleşim yeri kapandı
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Hakkari’de kar yağışı nedeniyle kapanan 119 yerleşim yerinin yeniden açılması için çalışmalar devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde 10 köy ve 35 mezra, Yüksekova ilçesinde 25 köy ve 49 mezra olmak üzere 119 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan köy ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekibinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

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