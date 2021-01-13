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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:53 | Son Güncelleme:

Hakkâri ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi

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Hakkâri ve Van'da kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 12 bin 599 paket sigara, 153 adet cep telefonu ve şarj cihazı ile 9 bin 130 adet tıbbi ilaç ele geçirildiğini duyurdu.

Hakkâri ve Vanda kaçak sigara ile cep telefonu ele geçirildi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudut kartallarımızın sınırlarımızdaki keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri kesintisiz sürüyor. Son olarak Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde; 12 bin 599 paket sigara, 153 adet cep telefonu ve şarj cihazı ile 9 bin 130 adet tıbbi ilaç ele geçirildi" denildi.

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