Hâkimden öğretmenin ‘iffet’ savunmasına tepki: Sen kim oluyorsun

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Anne ve babası ayrı olan, babaannesiyle birlikte yaşayan F.N.Ö., halasına öğretmeninin cinsel içerikli mesajlarını da gösterdi. Şikâyet üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Yazışmalar da savcılığa delil olarak sunuldu. Gözaltına alınan Yükselmiş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklanırken, emekliye ayrıldı.



83 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Savcılık soruşturması sonucu sanık Münir Yükselmiş hakkında ‘zincirleme şekilde öğretici tarafından çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘zincirleme şekilde elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanarak öğretici tarafından çocuğa karşı cinsel taciz’, ‘zincirleme şekilde cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma’, ‘zincirleme şekilde konut dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘zincirleme şekilde tehdit’ suçlarından 83 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, F.N.Ö.’nün psikologlar gözetiminde alınan ifadesine yer verildi. İfadesinde, en büyük hayalinin hafız olmak olduğunu söyleyen F.N.Ö., yaşadıklarını anlattı. F.N.Ö., Yükselmiş’in, telefonla tacizleri dışında yalnız olduğu zamanlarda eve gelerek cinsel istismarda bulunduğunu da kaydetti.



KENDİ HAYALİNİ KURDURTMUŞ



Tutuklu Münir Yükselmiş’in, Ankara 36’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında, F.N.Ö.’nün halasının kendisiyle birlikte olmak istediğini, bunu kabul etmeyince kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Yükselmiş, mağdurun iddia ettiği gibi yalnız olduğunda eve giderek cinsel istismarda bulunmadığını, dosyaya giren WhatsApp konuşmaları ve gece vakti saatlerce yapılan telefon görüşmelerinin hafızlık eğitimi için olduğunu iddia etti. Mesajlardaki cinsel içerikli yazışmaların sorulması üzerine Yükselmiş, öğrencisinin erkek arkadaşlar edinmesinden dolayı iffetini korumak için kendi hayalini kurdurtarak tatmin olmasını sağladığını, amacının öğrencisini korumak olduğunu öne sürdü.



Mahkeme başkanı, “Sen kimsin, iffet korumak gibi bir görevin mi var? Kaç öğrencinin iffetini korudun?” diyerek sanığa tepki gösterdi. Yükselmiş, “Sadece F.N.Ö.’yü korudum” cevabını verdi.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mağdurun sonraki celse dinlenmesine ve sanık Münir Yükselmiş’in tutukluluk halinin devamına karar verilerek, duruşma ertelendi.