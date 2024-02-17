Hâkimden caniye sert tepki

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İZMİR Gaziemir’de 1 Şubat saat 03.30 sıralarında, maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal (19), 2 çocuk babası Oğuz Erge’nin (44) kullandığı taksiye bindi. Aysal, bir süre sonra ineceğini söyleyip yanındaki tabancayı çıkararak art arda 3 el ateş edip taksici Erge’yi vurdu. Ardından da Erge’nin kulaklık ve cep telefonunu gasp edip kaçtı. Hastaneye kaldırılan Oğuz Erge, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Delil Aysal’ı saklandığı evde yakalandı. Aysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TOZA KARŞI DUYARLIYMIŞ

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame, 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Sanık Delil Aysal’ın ifadesinde, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediği kaydedildi. Olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini anlatan Aysal, “Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak ‘kızım’ diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112’yi aramadım” dedi. Aysal, toza karşı duyarlılığı olduğu için maskeli olduğunu, delilleri ortadan kaldırmak için kovanları topladığını kaydetti.

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İddianamede Aysal için ‘nitelikli kasten öldürme’, ‘nitelikli yağma’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Delil Aysal’ın yargılanmasına dün başlandı. Savunma için söz verilen sanık Delil Aysal, ”Psikolojik sıkıntılarım var. Bu nedenle hastanede de yattım. Olay gecesi uyuşturucu hap ve alkol kullanmıştım. Silahta 5 kurşun vardı. 3’ünü taksi şoföründe, 2’sini de havaya ateş ederek kullandım. Pişman oldum” dedi.

Mahkemede, olay gününe ait MOBESE ve araç içi kamera görüntüleri de izlettirildi. Şoför Erge’nin aracını kullandığı sırada sanık Aysal’ın tabancasına el attığı ortaya çıktı. Mahkeme başkanının, ‘Araç hareket halindeyken elini beline atıp bir şey çıkarmaya çalışıyorsun’ demesi üzerine Aysal, belinden çıkartmaya çalıştığı şeyin tabanca olduğunu söyledi.

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Oğuz Erge

‘KEYİF İÇİN Mİ YAPTIN?’

Taksi şoförü Erge’yi neden öldürdüğünün sorulması üzerine sanık Aysal, “Amacım zarar vermek değildi. Madde etkisindeydim. Sıkıntılarım vardı” diye karşılık verdi. Mahkeme başkanı da “Sen o sıkıntıların cezasını başkalarından mı çıkardın? Olayın öncesinde de silahını çıkartıyorsun. Maktulü öldürmek için mi keyif almak için mi ateş ediyorsun? Uzun süre başında duruyorsun. Erge’nin öleceği kesin” diye sert karşılık vermesi üzerine ise sanık Aysal, amacının kendisini öldürmek olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Delil Aysal’ın tedavi gördüğünü belirttiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nden cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönündeki raporun istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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SANIK AVUKATI TAHLİYE İSTEDİ

DURUŞMADA söz alan sanık Delil Aysal’ın avukatı, müvekkilinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığını ifade edip cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve kaçma ihtimalinin bulunmaması nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesini talep etti. Duruşmada dinlenen öldürülen taksici Oğuz Erge’nin kızı N.E., 7 ay önce boşandığı eski eşi Nevra Karaman ve oğlu Mustafa Erge şikâyetçi olduklarını söyledi.