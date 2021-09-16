Hakim ve savcıların görevde yükselme kararları Resmi Gazete'de

HSK kararlarında, birinci dereceye yükselmiş olup 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarından oluşan listelere yer verildi. Listede 29 hakim, 11 savcı ve 4 idari yargı hakimi yer aldı.

Ağustos 2021 döneminde birinci dereceye yükselme incelemesine girecek olanlar listeye dahil edilmedi.

LİSTEDE İSMİ OLMAYANLAR HSK'YE BAŞVURABİLECEK

Birinci dereceye yükseldikleri ve sürelerini bitirdikleri halde listede isimlerini göremeyenler, yayım tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı başvuruda bulunmak suretiyle durumlarının incelenmesini isteyebilecek.

HSK'nin bir başka kararında, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 21. maddesine göre, 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2021 dönemi sonuna kadar bitiren adli yargı hakim, cumhuriyet başsavcı ve savcıları ile idari yargı hakimlerinin adlarının bulunduğu listeler de yayımlandı.

Söz konusu kararda da sürelerini doldurdukları halde listede adlarını bulamayanlar, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde HSK'ye yazılı müracaatta bulunarak, durumlarının yeniden incelenmesini talep edebilecek.

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