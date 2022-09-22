Hâkim ve savcılara: Halka kapınızı kapatmayın

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ADALET Bakanı Bekir Bozdağ dün Türkiye Adalet Akademisi’nin Eğitim Dönemi Açılış Töreni’nde genç hâkim ve savcılara seslenirken, “Geciken adalet tartışmaları Türkiyemizin gündeminden düşsün. Yargı mensuplarımızın hem ihtiyaçlarını karşılamak hem de yargımızı Avrupa’daki standartlara taşımak hatta onun da ilerisine götürmek bizim ana vazifemizdir” dedi. Bozdağ, törendeki konuşmasında özetle şunları söyledi:

DERDİNİ ANLATMAK İSTEYEN GELSİN

“Lütfen kulağınızı, ‘Ben hâkime derdimi anlatmak istiyorum’ diyenin sesine verin. Onun gözünün içine bakın. Onlara görüş söylemeyin, yol göstermeyin. Siz karar verirsiniz. Ama size derdini anlatmak istiyorsa bir anne, bir baba veya herhangi birisi gelsin size anlatsın derdini.

Verdiğimiz kararlar kadar vatandaşın adalet ve hak arayışında size ulaşmak istediğinde ulaşılabilir olmanız, size meramını anlatmak istediğinde meramını dinleyen olmanız emin olun yargıya olan güveni de adalete olan güveni de size olan güveni de yükseltir.

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Onun için de diyorum ki lütfen adaletin kapısını açık tutun. Adaletin kapısı sadece adliyenin kapısı değil, esas adaletin kapısı hâkim ve savcıların kapısıdır. O kapıyı halka kapatan, adaletin kapısını halka kapatmış olur. ”

AVUKATLA NİYE GÖRÜŞMÜYORSUN?

BOZDAĞ konuşmasında avukatlarla görüşmeye ilişkin de şunları söyledi: “Avukatla görüşmüyor. Niye görüşmüyorsun? ‘Tarafsız, bağımsızlığım zedelenir. Falan filan der, filan şunu der.’ Bilin ki sizin verdiğiniz kararlara göre değerlendiriyor insanlar. Kararlarınız adil olduktan sonra istinaftan geçtikten, Yargıtay ve Danıştay’dan geçtikten sonra sizin kiminle görüştüğünüzün bir kıymeti var mı? Ama bakıyorum pek çok yerde, işte kapısına ‘Avukatla görüşülmez’ diye yazı yazan maalesef meslektaşlarımız çıktı. Hâkim olabilir mi böyle biri? Hâkim olamaz. Ama mesleğe girmiş. Halkın hâkimisiniz.”