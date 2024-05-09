Hâkim-savcıların yüzde 38’i kadın

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Tunç, özetle şunları kaydetti:

“Kadın hakları konusunda önemli mesafeler alındı. Özellikle yargı alanında, aile mahkemelerinin kurulması, soruşturma bürolarının kurulması noktasında önemli uygulamalar gerçekleştirdik. Kadına şiddetin önlenmesi konusu bütün dünyanın da problemi. Hâkimler Savcılar Kurulumuz, özellikle kadına şiddetin önlenmesi konusunda ihtiyaca göre, yoğunluğa göre bölge bölge bu konuyu gözlüyor. Soruşturma bürolarının sayılarının artırılması ya da tedbir mahkemelerinin sayılarının artırılması ile ilgili çalışmaları da gerçekleştiriyoruz.

KADIN VİCDANI ÖNEMLİ

2023 yılında 1469 hâkim ve savcı, kadına yönelik şiddet ile ilgili eğitim aldılar. Hem mevzuat hem de uygulamalarla ilgili eğitimlerdi. Bu sayının daha da üzerine çıkacağız. 24 bin hâkim ve savcımızın bu anlamdaki eğitimlerini tamamlamayı hedefliyoruz. Hâkim ve savcılarımızın yüzde 38’i kadınlardan oluşuyor. Adaleti tecelli eden kadınlarımızın daha fazla görev aldığını görüyoruz. Akademide eğitim alan adaylara baktığımız zaman orada da yarıdan fazlasının kadınlardan oluştuğunu görüyoruz. Adaletin tecellisinde kadın vicdanının önemli olduğunu düşünüyoruz. Şu anda 3500 hâkim ve savcı adayımız var. Bunun 1606’sı kadınlardan oluşuyor. Adliyelerde çalışan personeller bakımından baktığımızda 96 bin 508 personelimiz var. Bunun 42 bini yani yarısı kadınlardan oluşuyor. Kadın istihdamı konusunda Adalet Bakanlığı kadına pozitif ayrımcılık yapıyor.”

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KADINA ŞİDDETE ÖZEL BÜRO

- BAKAN Tunç. 81 il, 144 ilçedeki 225 adliyede kadına karşı işlenen soruşturmaların gerçekleştirildiği bürolar olduğunu da belirterek, “2019’da hayata geçtiler. 2019’a kadar bu suçların soruşturma tamamlanma süresi ortalama 186 gündü. Bu özel bürolar kurulduktan sonra 50 günün altına düştüğünü görüyoruz” dedi.