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Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı

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#Mahalle Esnafı#Göztepe Şehir Hastanesi#Polis
Hakim eşini bıçaklayıp kızgın yağ ile yaktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2023 07:00

İstanbul Kadıköy’de dün saat 10.00 sıralarında Anadolu Adliyesi’nde görevli hâkim Necmi Arslan (54) ile eşi Hande Arslan (43) arasında tartışma çıktı.

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Eşini önce bıçaklayan Hande Arslan daha sonra ise kızgın yağ dökerek yaktı. Eşini öldüren Hande Arslan kendisini 3. kattaki evlerinin balkonundan aşağı attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı halde yerde yatan Hande Arslan’ı ambulansla, Göztepe Şehir Hastanesi’ne sevk etti. Bina görevlisi Murat Taşçıoğlu, eşinin hastaneye kaldırıldığını söylemek için hâkim Necmi Arslan’a mesaj attı, fakat yanıt alamadı. Dairede başka birinin olup olmadığını öğrenmek isteyen polis ekipleri ise, kapıyı çilingirle açarak içeri girdi. Ekipler hâkim Necmi Arslan’ı bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu. Sağlık ekipleri Necmi Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Hande Arslan ise kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hande Arslan’ın hâkim eşini bıçakladıktan sonra balkondan aşağı atladığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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‘ÇOCUKLARI KREŞTEYMİŞ’

Mahalle esnafı Saffet Sümer, “Biz sonradan fark ettik. Hanımefendi kocasını öldürmüş, kocasının hâkim olduğunu söylediler. Komşumuz yanımızda. Kadın da 3. kattan atmış kendisini aşağı. 2 tane çocuğu var diyorlar. Biri 3 yaşında, biri 5-6 yaşında. Kreşteymiş çocukları. Kadını hastaneye kaldırdılar. Eşi de rahmetli olmuş” dedi.

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#Mahalle Esnafı#Göztepe Şehir Hastanesi#Polis

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