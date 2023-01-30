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Hakem Yasin Kol ile benzerliği isyan ettirdi: Manavın 'hakaret' çilesi

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#Yasin Kol#Hakem#Manav
Hakem Yasin Kol ile benzerliği isyan ettirdi: Manavın hakaret çilesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2023 10:32

Trabzon'un Sürmene ilçesinde manav Yasin Kol'un (39), Süper Lig hakemi Yasin Kol ile fiziksel benzerliği ve aynı adı- soyadı taşıması, başına dert oluyor. Müsabakalardan sonra sosyal medyadan hesabının hakeme ait olduğunu sanan taraftarların tepki, hakaret ve küfürlerine maruz kalan Kol, suç duyurusuyla çözüm arıyor. Yaşananlara üzüldüğünü söyleyen Kol, "Yasin Kol maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz" dedi.

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Sürmene'de manavlık yapan Yasin Kol, Spor Toto Süper Lig’de görev alan Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol ile aynı adı- soyadı taşıması ve fiziksel benzerliği nedeniyle zor günler geçiriyor. Yasin Kol, tecrübeli hakemin yönettiği maçlardan sonra farklı takım taraftarlarının sosyal medya hesaplarından tepki, hakaret ve küfürlerine maruz kalıyor. Yaşadıklarından etkilenen Kol, suç duyurusuyla çözüm arayarak hakaretlerin son bulmasını istediğini söyledi.

Hakem Yasin Kol ile benzerliği isyan ettirdi: Manavın hakaret çilesi

‘UZAKTAN AKRABAYIZ’

Hakem Yasin Kol’un yönettiği her maç sonrası hakaretler aldığını söyleyen manav Yasin Kol, “Hakem Yasin Kol ile uzaktan akrabayız. İsim benzerliğinden dolayı bana hakaretler, küfürler, ağır sözler kullanılıyor. 3-4 aydan beri aynı sıkıntılarla karşılaşıyorum. En son dayanamadım, gittim şikayette bulundum. Rahatsızlık duydum. Üzülüyorum böyle durumlardan dolayı. Hakaretler ediyorlar, kaldıramıyorum. Facebook hesabımı kapattım ama bu kez Instagram’dan yazıyorlar. İsim ve soy isimlerimiz tutuyor. Bana devamlı ağza alınmayacak kelimeler söylüyorlar. Hakaret ediyorlar. Aynı köydeniz ama o doğma büyüme İstanbul’da görevini yapıyor. Ben Trabzon Sürmene’de oturuyorum. Manavlıkla uğraşıyorum. Sadece isim benzerliğinden dolayı hakaret ediyorlar” diye konuştu.

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‘MAÇ İZLEMEYİ ÇOK SEVERİM AMA HEVESİMİ KIRIYORLAR’

Yaşadıkları nedeniyle maç izleme keyfini de kaybettiğini belirten Kol, “Elimden geldiği kadar telefon kullanmamaya çalışıyorum. Devamlı hakaretler duyuyorum. 2 yıllık evliyim. Onlar da üzülüyor. Ben de bunalıyorum bu olaylarla karşılaştıktan sonra. Sıkıntı verici şeyler. Aslında ben maç izlemeyi çok severim ama hevesimi kırıyorlar, izleyemiyorum, strese sokuyorlar beni. Hayatta en çok sevdiğim şey maç, onu da izlememeye karar verdim” dedi.

Hakem Yasin Kol ile benzerliği isyan ettirdi: Manavın hakaret çilesi

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‘YASİN KOL’UN YÖNETTİĞİ MAÇLARI İZLEYEMİYORUM’

Hakem Yasin Kol’un maç yönettiği günlerde strese girdiğini kaydeden manav Kol, “Yasin Kol’un yönettiği maçları izleyemiyorum. Hata da yaptığını zannetmiyorum. Taraftarı memnun etme şansı yok. Yasin Kol maçı yönetiyor, hakaretleri ben ve ailem yiyoruz. Maçları doğru da yönetse yanlış da yönetse lafları ben işitiyorum. Küfür hiçbir maçta, hiçbir yerde olmaması gereken bir şey. Bu durumdan eşim de ailem de rahatsız oluyor. Türk futbolunun ilerlemesi için küfrün her yerden kalkması lazım” diye konuştu.

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