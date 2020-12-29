Hakan Türkoğlu kimdir kaç yaşında vefat etti? Denizlili doktor Kovid-19'a yenik düştü

Hakan Türkoğlu 1975 yılında dünyaya geldi. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesinden Mezun oldu. 1999-2000 yıllarında Şişil Etfal hastanesinde beyin cerrahisi asistanlığı yaptı. 2000-2004 yıllarında Isparta ilinde çeşitli devlet ve özel hastanelerde acil doktorluğu yaptı.



2004-2008 yıllarında Süleyman Demirel Üniversitesi Halk Sağlığı bölümünü bitirerek Tıpta Halk Sağlığı ve Yönetici Hekimlik uzmanlığı aldı. 2009 yılında Gazi üniversitesi Tıp Fakültesinden Akupunktur uzmanlığı aldı.



2010 yılında Fransa Harley Academi ve Medics Direct Europe'den Medikal Estetik eğitimlerini tamamladı.

2010 yılında Isparta'da özel bir hastanede estetik ve zayıflama merkezini kurdu,

2011 yılında Isparta'da ilk zayıflama ve estetik merkezi olan formterapi merkezini kurdu

2012 yılında Denizli ilinde estetik merkezini kurdu

2012 yılından itibaren İzmir-İstanbul-Antalya ve Denizli illerinde çeşitli özel kliniklerde medikal estetik ve zayıflama üzerine danışmanlık eğitim ve uygulama hizmetleri verdi.