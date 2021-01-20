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Gündem
Güven HASBAŞ / DHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hakan Şükür’ün babasına FETÖ cezası: 3 yıl

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Hakan Şükür’ün babasına FETÖ cezası: 3 yıl
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Firari eski futbolcu Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür, FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Selmet Şükür katılmadı. Avukatları, Selmet Şükür’ün yargılanmasının tek sebebinin oğlu Hakan Şükür olduğunu ileri sürerek, beraatini ve mal varlıkları üzerindeki tedbirin kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında 'terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla dava açılmışsa da eylemlerinin 'örgüte yardım’ kapsamında olduğuna hükmederek, Selmet Şükür'ü 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Selmet Şükür'ün mal varlıklarının müsadere edilmesi talebinin de reddini kararlaştıran mahkeme heyeti, Selmet Şükür'ün mal varlıkları üzerindeki ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.

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