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Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü

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#Hakan Fidan#ABD#Gazze
Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2024 19:57

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.

Fidan ve Bass arasındaki görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları, Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve Karadeniz'in güvenliği, PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele çalışmaları ile enerji konuları ele alındı.

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#Hakan Fidan#ABD#Gazze

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