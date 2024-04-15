Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Bass ile görüştü

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Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ı kabul etti.

Fidan ve Bass arasındaki görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'ye yapacağı ziyaretin hazırlıkları, Gazze'deki durum, Suriye'deki gelişmeler, Ukrayna'daki son durum ve Karadeniz'in güvenliği, PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleriyle mücadele çalışmaları ile enerji konuları ele alındı.