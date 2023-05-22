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Hakan Bayrakçı, CNN TÜRK'te değerlendirdi: Sinan Oğan’ın oyları hangi adaya gidecek?

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#Cumhurbaşkanlığı#Sinan Oğan#Cumhur İttifakı
Hakan Bayrakçı, CNN TÜRKte değerlendirdi: Sinan Oğan’ın oyları hangi adaya gidecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 23:33

Cumhurbaşkanı seçiminde ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, "İkinci turda Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimi beyan ediyorum” açıklamasını yaptı. Seçimin ilk turunda yüzde 5,2 oranında oy alan Sinan Oğan’ın kararını, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında değerlendirdi.

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14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan, bugün bir basın açıklaması yaptı. Oğan, Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nde istikrarın temelinde parlamento ve cumhurbaşkanlığının aynı ittifak yönetiminde olmasının önemine işaret etti. Oğan, "Millet İttifakı, 20 yıldır iktidarda olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceğe dair tarafımızı ikna edecek bir perspektif sunamamış, her şeyden önemlisi parlamento çoğunluğunu sağlayamamış ve istikrar faktörünü ıskalamıştır. Bize yönelik 'pazarlık' iddialarını ileri sürenlerin bizi tanımadıkları çok net ortadadır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık, kimseden bir görev talep etmedik. Bizim yaklaşımımız tamamıyla ilkeler çerçevesinde olmuştur" dedi.

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Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında Kamuoyu Araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Sinan Oğan'ın yeni kararını değerlendirdi:

"KENDİ SİYASİ GELECEKLERİNİ SEKİLLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ"

"Sinan Bey olsun, Ümit Bey olsun kim hangi tarafa destek verirse versin bu 5,17'nin gideceği adresler 0,1-0,2 oynar çok değişmez. Bu açıklamalar kendi siyasi geleceklerini şekillendirmek için önemlidir. Ümit Bey tarafsız kalırsa partisinin ve kendisinin geleceği olur. Nereye gideceğini de söyleyeyim. Bu 5,2'nin 4.1 Tayyip Erdoğan'a gider. Hiçbir açıklama bu dağılımı fazla değiştirmez. Açıklamalar sadece kendi siyasi geleceklerindeki pozisyon için önemlidir. Kemal Bey'in aldığı 45'in kısa bir analizini yapayım. Bunun 10 puanı HDP, bunun 25 puanı CHP, İYİ Parti'nin 10'u var ki başkası olsa daha iyi olurdu diyerek oy verdi. Bunun 10 puanı son derece rahatsız ve tedirgin oy verdi. 10 puan yine merkez sağ seçmendir. Bu seçmen yine oyunu verecektir ama bu ikinci tura kaldıktan sonra seçim kendini belli etmiş gibi oldukça daha keyifsiz oy verebilir sandığa bile gitmeyebilir. Meral Hanım diyecek ki ben demiştim, varın hesabınızı görün diyecek. Kemal Bey'in de çıkışı şu beyler ben ikinci turda 46 aldım diyecek. İkisinin de söyleyecek sözleri var. Meral Hanım demiştim diyecek.”

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Katılım tahmini olarak Bayrakçı, "O gece katılımın düşeceğini sanmıyorum. Muhalefet tekrar ümitlenirse muhalefetin katılımı artar iktidar da rehavete kapılmayın derse artar" açıklamasında bulundu.

ZAFER ŞAHİN: CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİNE GÜVEN GELMİŞ

Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin de “Sokakta benim hafta sonu gördüğüm şu var Cumhur İttifakı seçmenine bir güven gelmiş. İlk turda psikolojik üstünlük Millet İttifakı'ndaydı. Cumhur İttifakı seçmenini ben çok motive gördüm. Bu seçmen sandığa çok daha kararlı gidecek” ifadelerini kullandı.

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#Cumhurbaşkanlığı#Sinan Oğan#Cumhur İttifakı

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