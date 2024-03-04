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Hain torun... 1 milyon lira değerindeki altınları çaldılar 

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#Veysi Akkurt#Hırsızlık#DİYARBAKIR
Hain torun... 1 milyon lira değerindeki altınları çaldılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 04, 2024 07:00

Evinden 1 milyon lira değerindeki altınları çalmaya çalışan hırsızları durdurmak isteyen Veysi Akkurt, merdivenden itilmesi sonucu hayatını kaybetti. Polis ekipleri hırsızların Akkurt’un kız torunu H.A. ve sevgilisi S.E. olduğunu ortaya çıkardı.

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DİYARBAKIR Yenişehir’de 25 Şubat akşamı evine eşiyle dönen Veysi Akkurt (63), bina içerisinde gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü. Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt’u merdivenden iterek kaçtı. Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akkurt, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü. Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı. Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart’ta yaşamını yitirdi. Akkurt’un cenazesi Bağlar ilçesinde toprağa verildi.

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DEDESİ EVDEN ÇIKINCA HABER VERMİŞ

Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt’un kız torunu H.A.’nın da hareketlerinden şüphelendi. H.A.’nın sevgilisi S.E. ile birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, evin anahtar kopyasını çıkarttığı, dedesi evden çıkınca da S.E.’ye haber verdiği ortaya çıktı. Düzenlenen ‘Kukla’ operasyonuyla H.A. ve sevgilisi S.E. ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu.

 

 
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#Veysi Akkurt#Hırsızlık#DİYARBAKIR

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