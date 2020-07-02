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Behçet DALMAZ/DHA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 16:46,Son Güncelleme:

Hain plan deşifre edildi! Tam 3 bin kilo ele geçti...

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VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 3 bin kilogram suni gübre ele geçirildi. Ele geçirilen suni gübrenin, teröristlerin önümüzdeki dönemde kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek eylemlerde EYP yapımında kullanılacağı belirtildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi için operasyonlarını aralıksız sürdürürken, Başkale ilçesi kırsalında toprağa gömülü yüklü miktarda suni gübre olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda toprağa gömülü 3 bin kilogram suni gübre (kükürtlü kompoze cinsi) ele geçirildi. Ele geçirilen suni gübrenin, teröristlerin önümüzdeki dönemde kritik askeri tesislere, kamu kurum ve kuruluşlarına, askeri ve sivil vatandaşlara yönelik düzenlenebilecek eylemlerde EYP yapımında kullanılacağı belirtildi.

Şüphelilerin tespiti ile ilgili, gübrenin üretildiği ilk noktadan dağıtımının yapıldığı son noktaya kadar yapılan araştırma neticesinde nihai satış noktası tespit edilmiş olup, adli soruşturma başlatıldı. Ele geçirilen toprağa gömülü suni gübreler, iş makinesinin yardımıyla çıkartıldı.

Hain plan deşifre edildi Tam 3 bin kilo ele geçti...


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