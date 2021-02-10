Hafta sonu yasakları ne zaman kalkıyor? Kısıtlamalar ne zaman bitecek? İşte en son gelişmeler

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanıyor. Yakın zaman önce yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe ilişkin ayrıntılar belli oldu. Bu gelişme ile birlikte bir süredir devam eden hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağının ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, hafta sonu sokağa çıkma yasağı detayları ve konuyla ilgili son bilgiler...

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu yasakları ile ilgili henüz bir açıklama gelmediğinden dolayı bu hafta sonu yani 13-14 Şubat tarihlerinde de sokağa çıkma kısıtlaması geçerli olacak. Türkiye genelinde hafta sonları uygulanan kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasına yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

Bu kapsamda 12 Şubat Cuma günü saat 21.00'de başlayacak oan ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 15 Şubat Pazartesi 05.00 itibarıyla sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Kasım 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını duyurmuştu.

ÇİÇEK SATAN YERLERE SEVGİLİLER GÜNÜ MUAFİYETİ

"Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.