Hafta sonu sokak yasak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta sonu da uygulanacağını, ihtiyaç duyulursa yasağın hafta sonları süreceğini söyledi. Erdoğan şöyle konuştu.

ŞİMDİDEN DUYURUYORUM

“Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının ilerleyen dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürülmesi kararı alındığını belirten Erdoğan, “17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00’ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz bu süreçte, uluslararası alanda da takdir edilen, olumlu yönde bir ayrışma içindedir. Hastane, yoğun bakım yatağı, doktor ve yardımcı personel, malzeme, araç-gereç, ilaç gibi hususlarda hiçbir eksiğimiz yoktur” diyerek şöyle devam etti:

32 MİLYON MASKE KODU GÖNDERİLDİ

“Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı uygulamamız sürüyor. Eczanelerden alınabilecek maskeler için bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza, Sağlık Bakanlığı’nın doğrulama kodunun yer aldığı mesaj gitmiştir. Bu rakam perşembe gününe kadar 39 milyona çıkacak. Hastalığın seyrinde tedavi için kullanılan kimi ilaçların hem hammaddesi alınarak ülkemizde üretimi hem de tablet olarak temini hususunda da sıkıntı yaşamıyoruz.”

ÖLÜM ORANIMIZ DÜŞÜK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık kurumlarının teşhis, tedavi ve yoğun bakım üniteleri olarak salgınla başa çıkabilecek kapasitede olduğunu vurgulayarak, şöyle devam konuştu: “Yeşilköy ve Sancaktepe’de biner yataklı iki hastane kuruluyor. Ayrıca Hadımköy’de 100, Derince’de 250 yataklı yeni hastaneler kurulacak. Testte günlük olarak 34 bin 456’ya ulaşırken, toplamda ise 410 binin üzerine çıktık. Hasta sayısına göre ölüm oranının düşüklüğü bakımından da ilk sıralardayız. Şu ana kadar taburcu olan hasta sayısının 5 bine yaklaştı. Türkiye, aldığı tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin başında geliyor. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, uluslararası kuruluşlar ülkemizi koronavirüs salgını ile mücadelede örnek gösteriyorlar.”

ÖZEL BANKALAR İYİ İMTİHAN VERMİYOR

Kamunun sektörleri desteklemek için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Erdoğan, “Halkbank, 375 bin esnafımızın önümüzdeki 3 ayda vadesi gelecek 3.5 milyar liralık taksit ödemesini herhangi bir ilave yük bindirmeden erteledi. Çiftçilerimizi, hayvan yetiştiricilerimizi, gıda sektöründe faaliyet yürüten firmalarımızı desteklemek için tüm imkanları kullanıyoruz. Hazine aralarından özellikle arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı. Maalesef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. Ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği bu zor dönemde özel bankaların da üzerlerine düşenleri yapmasını bekliyoruz. Hamdolsun bu sancılı dönemi başarıyla geride bırakacak ekonomik altyapıya sahip bir ülkeyiz. IMF programı başta olmak üzere ülkemizi mihnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Türkiye’yi yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir”diye konuştu.

SAYIN BAKANIMIZ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

“Hafta sonu için alınan 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizdeki sokağa çıkma yasağı tedbirlerden biridir. Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. Amacımız, hafta sonu güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşımızı virüs tehlikesinden korumaktı. Cuma gecesi sokağa çıkma yasağının sadece cumartesi ve pazar günleri ile sınırlı olduğu açıkça belirtilmesine rağmen yaşanan olumsuzluklar, bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. İçişleri Bakanımızın bu konudaki sorumluluğunu üstlenerek gösterdiği hassasiyeti takdirle karşıladık. Ancak istifasını kabul etmeyerek kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit olduğum Sayın Bakanımız görevine devam ediyor.”





YAPTIĞINIZ İŞİN ADI ŞEAMET TELLALLIĞIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın önlemlerini bahane eden kimi medya kuruluşlarının haberleri ve köşe yazarlarıyla kendi ülkelerine karşı savaş açtığını belirterek şöyle konuştu: “Her kaosun, her kargaşanın arkasında siz vardınız. Milletin değerlerine, mukaddesatına, onuruna yapılan her saldırının tetikçisi sizdiniz. Yıllardır yaptığınız işin adı gazetecilik değil, şeamet tellallığıdır.’ Ama artık bu devir sona erdi.



CHP Genel Başkanı’nın dün televizyon kanalında, ne dünyadan, ne Türkiye’den, ne kendi belediyelerinden bihaber olduğunu gösteren sözlerinin takdirini de milletimize bırakıyorum. Milletin gözünün içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek Mitomani hastalığıdır. Araştırsın öğrensin, nedir bu hastalık.”