Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 31 Ekim-1 Kasım il il hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava durumu tahminleri, cuma gününün en çok merak edilenleri arasında yer alıyor. Hava sıcaklıklarının bulundukları şehirlerde nasıl seyredeceğini merak eden vatandaşlar, araştırmalarına hız verdi. İşte, 31 Ekim-1 Kasım il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Tunceli, Erzurum ve Erzincan ile bu akşam ve gece saatlerinde Batı Akdeniz, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Konya'nın batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’in kıyı kesimlerinde (Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri) kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın da genellikle güney ve güneybatı, batı kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.



