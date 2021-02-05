Hafta sonu hava nasÄ±l olacak? Ä°ÅŸte 6-7 Åžubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere gÃ¶re; Ã¼lkemizin kuzey ve doÄŸu kesimlerinin yer yer Ã§ok bulutlu, BatÄ± Karadeniz'in iÃ§ ve doÄŸu kesimleri, Orta Karadeniz kÄ±yÄ±larÄ± ve DoÄŸu Karadeniz ile DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸu Anadoluâ€™nun doÄŸusunun yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±, diÄŸer yerlerin parÃ§alÄ± ve az bulutlu geÃ§eceÄŸi tahmin ediliyor. YaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n genellikle yaÄŸmur ve saÄŸanak, DoÄŸu Karadenizâ€™in iÃ§ kesimleri ve DoÄŸu Anadoluâ€™nun doÄŸusunda karla karÄ±ÅŸÄ±k yaÄŸmur ve kar, Rize ve Artvin Ã§evrelerinde kuvvetli yaÄŸmur ve saÄŸanak, HakkÃ¢ri Ã§evreleri ile ÅžÄ±rnakâ€™Ä±n doÄŸu ilÃ§elerinde yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼lmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iÃ§ ve doÄŸu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, Ã¼lkenin doÄŸu kesimlerinde buzlanma ve don olaylarÄ± bekleniyor. DoÄŸu Karadenizâ€™in iÃ§ kesimleri ile DoÄŸu Anadoluâ€™nun gÃ¼neydoÄŸusunda Ã§Ä±ÄŸ oluÅŸma tehlikesi bulunmaktadÄ±r.

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