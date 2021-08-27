Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 28-29 Ağustos hava durumu tahminleri
Ağustos ayının son hafta sonu öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Hafta sonu bulundukları şehirlerde hava durumunun nasıl seyredeceğini merak eden pek çok vatandaş, Meteoroloji'den gelen son bilgileri sorguluyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?
Marmara'da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi'nde, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olması öngörülüyor. Öte yandan Meteorolojiden Güneydoğu Anadolu Bölgesi için sıcak hava uyarısı geldi. Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Batman ve Şırnak'ın sıcak hava dalgasının etkisine girmesi bekleniyor. İşte, 28-29 Ağustos hava durumu tahminleri...
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.
Trakya kesiminde yer yer çok bulutlu hava beklenen bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.