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Haber Giriş: 13.11.2020 - 18:16 | Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 14-15 Kasım hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 14-15 Kasım hava durumu tahminleri
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Hafta sonu öncesi hava durumu araştırmaları hız kazandı. Birkaç gündür etkili olan sıcak havanın ne zamana kadar süreceğini ve hafta sonu da etkili olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konuya dair bilgi almak için internette araştırmalarına hız verdi. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Cumartesi ve pazar günlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, hafta sonu hava durumu araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, Meteoroloji'den alınan son bilgiler ışığında 14-15 Kasım hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 14-15 Kasım hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak 14-15 Kasım hava durumu tahminleri

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