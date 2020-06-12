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Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:22,Son Güncelleme:

Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Haziran hava durumu tahminleri

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Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Haziran hava durumu tahminleri
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Hafta sonu tatili öncesi hava durumu araştırmaları da hız kazandı. Vatandaşlar hafta sonu havanın nasıl seyredeceğini merak ediyor ve yaşadıkları şehirlere ait son tahminleri araştırıyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yarın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. İşte, 13-14 Haziran hava durumu tahminleri...

Marmara, İç Ege, Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Malatya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri (Toroslar mevkisi), İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olacağını tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak 13-14 Haziran hava durumu tahminleri

Hafta sonu hava nasıl olacak 13-14 Haziran hava durumu tahminleri

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