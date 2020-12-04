Hafta sonu fırınlara gitmek belirli koşullara uymak önem arz ediyor. Cumartesi ve pazar günleri açık olacak olan fırınlar için araç kullanmamak ve yürüme mesafesindeki işletmeleri tercih etmek önemli bir koşul olacak. Peki, hafta sonu fırınlara gitmek serbest mi? Fırınlar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

HAFTA SONU FIRINLARA GİTMEK SERBEST Mİ?

Genelgede yer alan bilgilere göre;

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri, üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ile buralarda çalışanlar,