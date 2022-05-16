Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Hafriyat kamyonunun anlık hamlesi faciaya neden oluyordu! Son anda kurtuldu

#İstanbul#Pendik#TEM Bağlantı Yolu

İstanbul Pendik'te TEM Bağlantı Yolu'nda orta şeritte seyir halinde olan hafriyat kamyonu şoförü, anlık hamleyle şerit değiştirerek sol şeride geçti. O sırada arkadan gelen ve durumu fark eden otomobil sürücüsü firene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, geçen cuma günü saat 09.00 sıralarında TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre sahil istikametine giden 41 AAB 219 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, şerit değiştirerek sol şeride geçti. O sırada arkadan gelen ve kamyonun önüne çıktığını gören 34 CKH 736 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür Kocatürk, frene basarak bariyer ve kamyonun arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Kamyonun bir süre yolda durakladığı daha sonra yoluna devam ettiği görüldü. O anlar otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

İşte Fotoğrafları

Pendikte hafriyat kamyonunun korkutan manevrasıPendik'te hafriyat kamyonunun korkutan manevrasıHaberin Tüm Görselleri
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Pendik#TEM Bağlantı Yolu

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Maske kaygıları da gizledi ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...

Maske kaygıları da gizledi! ‘Virüs için taktığımı söylüyorum ama...'

#Maske
Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Muskın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk

Süpermodel, diyetisyen, yazar, büyükanne... Elon Musk'ın gündemden düşmeyen annesi Maye Musk!

#Maye Musk
Sağ mı sol mu Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı

Sağ mı sol mu? Hangi tarafa yatmak daha sağlıklı?

#Sağlık