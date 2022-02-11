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Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı mı? Hafızlık Tespit Sınavı sonuç sorgulama hakkında bilgiler

#Hafızlık Tespit Sınavı#Hafızlık Tespit Sınavı Sonuçları#Hafızlık Tespit Sınavı Sorgulama
Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı mı Hafızlık Tespit Sınavı sonuç sorgulama hakkında bilgiler

Ocak ayında gerçekleştirilen hafızlık tespit sınavının sonuçlarına yönelik araştırmalar şubat ayıyla birlikte artış gösterdi. Sözlü olarak yapılan Hafızlık Tespit Sınavında 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Peki, Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Hafızlık Tespit Sınavı sonuç sorgulama hakkında bilgiler

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10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları için açıklama yapılmıştı. https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/'den yapılan açıklamaya göre, 2022 Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları şubat ayında ilan edilecek. 

Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları  ne zaman açıklanacak?

Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 11 Şubat 2022 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

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Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur’an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.

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