Hafızlık tespit sınavı sonuçları açıklandı! İşte, sorgulama ekranı
Hafızlık sınavı sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tarafından erişime açıldı. 70 puan alan adayın başarılı sayılacağı hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinden TC Kimlik Numarası ile öğrenilebilecek. İşte, 3. dönem hafızlık tespit sınav sonuçları ve detaylı bilgiler
Hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınavda başarılı olan adayların hafızlık belgelerine sahip olacağı süreçte, sözlü sınavdan 70 puan almak yeterli olacak. Peki, hafızlık tespit sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
HAFIZLIK TESPİT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.
Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.
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