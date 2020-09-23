Hafızlık tespit sınavı sonuçları açıklandı! İşte, sorgulama ekranı

Hafızlık tespit sınav sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınavda başarılı olan adayların hafızlık belgelerine sahip olacağı süreçte, sözlü sınavdan 70 puan almak yeterli olacak. Peki, hafızlık tespit sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

HAFIZLIK TESPİT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.

Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerin “Hafızlık Belgeleri” eğitim gördükleri Kur’an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkânlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir.

SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ