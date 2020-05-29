Hafıza kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yaygın olarak Türkçede kullanılan hafıza kelimesi TDK üzerinden bakıldığında, ‘bellek’ eş anlamlısı ile karşılık bulunmaktadır. Yazılış ve okunuşları farklı olan bu iki kelimeyi aynı anlam ile beraber kullanabilirsiniz.

Hafıza Eş Anlamlısı

Öğrenilmiş olan konuları, yaşananları ve tüm bunların geçmişle ilişkisini bilinçli biçimde zihinde saklayan yapı hafıza olarak bilinmektedir. Bir nevi depolama ve saklama gücü olarak da dile getirmek mümkün. İnsanoğlunun en önemli parçası şeklinde tabir edilebilir. O yüzden gündelik yaşamda hafıza kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Buna paralel olarak da eş anlamlı sözcüğü, ‘bellek’ aynı şekilde yaygın değerlendirilir.

‘’Güçlü bir hafızası var.’’

‘’Belleği yeteri kadar depolamıyor.’’

Hafıza kelimesinin eş anlamlısı olarak bellek sözcüğü ele alınmaktadır. Ancak aynı zamanda bellek kelimesi teknolojik unsurlar doğrultusunda kaydetme ve depolama olarak da gündelik yaşamda değerlendirilir.