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Haber Giriş: 29.05.2020 - 16:29,Son Güncelleme:

Hafıza kelimesinin eş anlamlısı nedir?

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Hafıza kelimesinin eş anlamlısı nedir?
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İnsanoğlu adına büyük öneme sahip olan hafıza, kelime anlamı olarak ayrıca bir eş anlamlısı üzerinden de değerlendirilmektedir. Bu kelimenin eş anlamlısının ne olduğu konusunda internet üzerinden çok sık araştırma gerçekleştiriliyor. Peki, hafıza kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte detaylar.

Yaygın olarak Türkçede kullanılan hafıza kelimesi TDK üzerinden bakıldığında, ‘bellek’ eş anlamlısı ile karşılık bulunmaktadır. Yazılış ve okunuşları farklı olan bu iki kelimeyi aynı anlam ile beraber kullanabilirsiniz.

 Hafıza Eş Anlamlısı

 Öğrenilmiş olan konuları, yaşananları ve tüm bunların geçmişle ilişkisini bilinçli biçimde zihinde saklayan yapı hafıza olarak bilinmektedir. Bir nevi depolama ve saklama gücü olarak da dile getirmek mümkün. İnsanoğlunun en önemli parçası şeklinde tabir edilebilir. O yüzden gündelik yaşamda hafıza kelimesi çok fazla kullanılmaktadır. Buna paralel olarak da eş anlamlı sözcüğü, ‘bellek’ aynı şekilde yaygın değerlendirilir.

 ‘’Güçlü bir hafızası var.’’

 ‘’Belleği yeteri kadar depolamıyor.’’

 Hafıza kelimesinin eş anlamlısı olarak bellek sözcüğü ele alınmaktadır. Ancak aynı zamanda bellek kelimesi teknolojik unsurlar doğrultusunda kaydetme ve depolama olarak da gündelik yaşamda değerlendirilir.

 

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