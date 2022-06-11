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HafÄ±za kaybÄ± yaÅŸayan kadÄ±n için doktoru 'ÅŸok geçirmesi lazÄ±m' dedi... KurusÄ±kÄ± tabanca ile saldÄ±rÄ± düzenlediler

#Istanbul#Esenyurt#HafÄ±za KaybÄ±
HafÄ±za kaybÄ± yaÅŸayan kadÄ±n iÃ§in doktoru ÅŸok geÃ§irmesi lazÄ±m dedi... KurusÄ±kÄ± tabanca ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler

Esenyurt'ta, geÃ§irdiÄŸi kaza sonrasÄ± hafÄ±za kaybÄ± yaÅŸayan kadÄ±n iÃ§in doktorunun â€œÅžok geÃ§irmesi lazÄ±m" demesi Ã¼zerine, akrabalarÄ± kurusÄ±kÄ± tabanca ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi. O anlar ise cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine polis iÅŸlem baÅŸlattÄ±.

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Olay, dÃ¼n sabah saatlerinde Esenyurt BaÄŸlarÃ§eÅŸme Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaÅŸandÄ±. Servis aracÄ±nÄ±n arkasÄ±na saklanan biri, sokaktan geÃ§en kadÄ±nlara kurusÄ±kÄ± tabanca ile ateÅŸ edip, kaÃ§tÄ±. Olayda ÅŸans eseri 2 kadÄ±n da yara almadÄ±. YaÅŸananlar ise bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. Ã–te yandan saldÄ±rganÄ±n kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± ve 2 kadÄ±nÄ±n olay sonrasÄ± yÃ¼rÃ¼yerek yollarÄ±na devam ettiÄŸi anlar bir iÅŸ yerinin kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin sosyal medyada ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine polis ekipleri, Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.Â

HafÄ±za kaybÄ± yaÅŸayan kadÄ±n iÃ§in doktoru ÅŸok geÃ§irmesi lazÄ±m dedi... KurusÄ±kÄ± tabanca ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler

ÅžOK YAÅžAMASI Ä°Ã‡Ä°N ATEÅž ETMÄ°ÅžLER

Olay yerinde yaptÄ±klarÄ± incelemelerin ardÄ±ndan polis ekipleri, saldÄ±rganÄ± yakaladÄ±. Ä°fadesi alÄ±nmak Ã¼zere saldÄ±rgan ile beraber kadÄ±nÄ±n yakÄ±nlarÄ± da polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KadÄ±nÄ±n akrabalarÄ± verdikleri ifadede, â€œGÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdeki kadÄ±n, akrabamÄ±z. Bir kaza sonucu hafÄ±za kaybÄ± yaÅŸadÄ±. HafÄ±za kaybÄ±nÄ±n geÃ§mesi iÃ§in doktoru 'Åžok geÃ§irmesi lazÄ±m' dedi. Biz de bÃ¶yle bir ÅŸey planladÄ±k" diye konuÅŸtu. Ã–te yandan kadÄ±na ateÅŸ eden kiÅŸinin de, akrabasÄ± olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. KadÄ±n ise akrabalarÄ±ndan ÅŸikayetÃ§i olmadÄ±.Â

HafÄ±za kaybÄ± yaÅŸayan kadÄ±n iÃ§in doktoru ÅŸok geÃ§irmesi lazÄ±m dedi... KurusÄ±kÄ± tabanca ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler

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â€œSÄ°LAH SESLERÄ°NÄ° DUYDUM"

DÃ¼kkanÄ±n da oturduÄŸu sÄ±rada silah seslerini duyduÄŸunu sÃ¶yleyen Ramazan Ã–zdoÄŸan, â€œSabah dÃ¼kkanÄ±mÄ± aÃ§tÄ±m. Silah seslerini duydum. DÃ¼kkan Ã§Ä±kÄ±p, baktÄ±ÄŸÄ±mda hiÃ§bir ÅŸey gÃ¶rmedim. OlayÄ±n neden olduÄŸun bilmiyorum. KurusÄ±kÄ± tabanca ile ateÅŸ edildiÄŸini Ã¶ÄŸrendim" dedi.

HafÄ±za kaybÄ± yaÅŸayan kadÄ±n iÃ§in doktoru ÅŸok geÃ§irmesi lazÄ±m dedi... KurusÄ±kÄ± tabanca ile saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlediler

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#Istanbul#Esenyurt#HafÄ±za KaybÄ±

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