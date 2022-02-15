Hafif ticari araçlar kantara girmek zorunda mı? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama

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KGM, 15 Şubat 2022 tarihinde sosyal medya hesabından, hafif ticari araçların kantara girme zorunluluğu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Karayolu Denetim İstasyonlarında ağırlık kontrolleri uygulamasında ekte yer alan resmi yazı ile yapılan uygulama devam edecek olup 3.500 kg altındaki araçlar kontrole tabi tutulmayacaktır." ifadeleri yer aldı. KGM'nin yayımladığı hafif ticari araçların kantara girme zorunluluğu hakkındaki yazı detayları şu şekilde;

"Bilindiği üzere 01.01.2017 tarihinden itibaren ağırlık kontrol denetimi Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.



Hafif ticari araç niteliğindeki fabrika çıkışı kapalı kasa şeklinde yolcu ve yük taşımaya uygun olarak imal edilerek kamyonet, panel van, van tipi, kombi araçlar vb. adlarla piyasaya arz edilen hafif tonajlı araçların dış görünümleri aynı olmasına rağmen bir kısmının otomobil, bir kısmının kamyonet olarak tescil edilmesi sebebiyle denetim istasyonlarında kontrole alınmadan ayrım yapılması mümkün olamamaktadır. Bu durum ağırlık kontrollerinde yoğunluk yaşanmasına sebebiyet vermektedir.



Toplam 16 Bölge Müdürlüğümüzde 99 adet Karayolları Denetim İstasyonunda yapılan ağırlık kontrolleri sırasında, birçok istasyonda yoğunluk yaşanması sonucunda şikayetler oluşmuş durumdadır.



Bununla beraber bazı araçlara uygulanan Trafik Idari Para Cezalarının önemli bir kısmı Mahkemelerce iptal edilmektedir.



Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda, azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramın altında kalan, iki dingilli araçların ağırlık kontrollerine alınmaması konusunda ilgili kurumlardan görüş alınmış olup: hafif ticari araç niteliğindeki kamyonet olarak tescil edilmiş iki dingilli, 3500 kg, azami yüklü ağırlığın altında olan araçların ağırlık kontrolüne alınmamasını "OLUR" emirlerine arz ederim."