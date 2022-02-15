Hafif ticari araçlar kantara girmek zorunda mı? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
MEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacakMEB 81 ile yazı gönderdi: Kronik rahatsızlığı olanlar ile özel eğitim öğrencileri devamsızlıktan muaf tutulacak#Milli Eğitim Bakanlığı
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalıSebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'#Beslenme
Lavrov duyurdu: Rusyada flaş adım Parlamentodan Ukrayna önerisi...Lavrov duyurdu: Rusya'da flaş adım! Parlamentodan 'Ukrayna' önerisi...#Rusya
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
Ev alacaklar Enerji Kimlik Belgesine dikkatEv alacaklar Enerji Kimlik Belgesi'ne dikkat#Enerji Kimlik Belgesi
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Gaziantepteki görüntüler infial yaratmıştı Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...Gaziantep'teki görüntüler infial yaratmıştı! Bebeğini öldüresiye döven baba ilk kez hakim karşısında...#Cihan Göç
İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı Peş peşe istifalar...İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...#Italya
2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi2 haftalık esaret böyle bitti... Sevgilisini kaçırıp rezidansa kilitledi!#Rezidans
Feyzanın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"Feyza'nın saçı başı dağınık ve yüzünde darp izleri vardı"#Özcan Deniz
İnfial yaratan görüntüler Göçmen teknesine binip poz verdilerİnfial yaratan görüntüler! Göçmen teknesine binip poz verdiler#Tunus
İlişki durumu karışıkİlişki durumu karışık!#Alişan
Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'Kalbimden çıkarmadım ki parmağımdan çıkarayım'#Yaşar Alptekin
Kaçamazsın benimsin Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizciKaçamazsın benimsin! Hayranları da eleştirdi: Takıntılı tacizci#Kanye West
HABERLERGündem Haberleri

Hafif ticari araçlar kantara girmek zorunda mı? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama

#Kgm#Kgm Kantar#Hafif Ticari Kantara Girer Mi
Hafif ticari araçlar kantara girmek zorunda mı Karayolları Genel Müdürlüğünden açıklama

Hafif ticari araçların kantara girme zorunluluğu hakkında ortaya atılan iddialar, son birkaç gündür gündemde yer alıyordu. Konuyla ilgili ortaya atılan iddialara cevap veren Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ilgili husus hakkında karar yazısını paylaştı. KGM, hafif ticari araçların kantar denetimine tabi olup olmadığı hakkında detaylı bilgileri bu yazı ile yanıtlamış oldu.

Haberin Devamı

KGM, 15 Şubat 2022 tarihinde sosyal medya hesabından, hafif ticari araçların kantara girme zorunluluğu hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Karayolu Denetim İstasyonlarında ağırlık kontrolleri uygulamasında ekte yer alan resmi yazı ile yapılan uygulama devam edecek olup 3.500 kg altındaki araçlar kontrole tabi tutulmayacaktır." ifadeleri yer aldı. KGM'nin yayımladığı hafif ticari araçların kantara girme zorunluluğu hakkındaki yazı detayları şu şekilde;

"Bilindiği üzere 01.01.2017 tarihinden itibaren ağırlık kontrol denetimi Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

Hafif ticari araç niteliğindeki fabrika çıkışı kapalı kasa şeklinde yolcu ve yük taşımaya uygun olarak imal edilerek kamyonet, panel van, van tipi, kombi araçlar vb. adlarla piyasaya arz edilen hafif tonajlı araçların dış görünümleri aynı olmasına rağmen bir kısmının otomobil, bir kısmının kamyonet olarak tescil edilmesi sebebiyle denetim istasyonlarında kontrole alınmadan ayrım yapılması mümkün olamamaktadır. Bu durum ağırlık kontrollerinde yoğunluk yaşanmasına sebebiyet vermektedir.

Toplam 16 Bölge Müdürlüğümüzde 99 adet Karayolları Denetim İstasyonunda yapılan ağırlık kontrolleri sırasında, birçok istasyonda yoğunluk yaşanması sonucunda şikayetler oluşmuş durumdadır.

Bununla beraber bazı araçlara uygulanan Trafik Idari Para Cezalarının önemli bir kısmı Mahkemelerce iptal edilmektedir.

Yukarıda açıklanan bilgiler doğrultusunda, azami yüklü ağırlığı 3500 kilogramın altında kalan, iki dingilli araçların ağırlık kontrollerine alınmaması konusunda ilgili kurumlardan görüş alınmış olup: hafif ticari araç niteliğindeki kamyonet olarak tescil edilmiş iki dingilli, 3500 kg, azami yüklü ağırlığın altında olan araçların ağırlık kontrolüne alınmamasını "OLUR" emirlerine arz ederim."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kgm#Kgm Kantar#Hafif Ticari Kantara Girer Mi

BAKMADAN GEÇME!

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş

BAKMADAN GEÇME!

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs
Milli gururlarımız

Milli gururlarımız

#Sena Elçin Karakaş