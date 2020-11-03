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Gündem
Efendi ERKAYIRAN/KADÄ°RLÄ° (Osmaniye), (DHA)
Haber GiriÅŸ: 03.11.2020 - 13:58 | Son GÃ¼ncelleme:

Hafif ticari aracÄ±n yayaya çarptÄ±ÄŸÄ± kaza, güvenlik kamerasÄ±nda

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Hafif ticari aracÄ±n yayaya çarptÄ±ÄŸÄ± kaza, güvenlik kamerasÄ±nda
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OSMANÄ°YEâ€™nin Kadirli ilÃ§esinde seyir halindeki hafif ticari araÃ§, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan pazarlamacÄ± Mustafa TunÃ§â€™a (40) Ã§arptÄ±. TunÃ§â€™un aÄŸÄ±r yaralandÄ±ÄŸÄ± kaza, Ã§evredeki bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

Hafif ticari aracÄ±n yayaya Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kaza, gÃ¼venlik kamerasÄ±nda
Kaza, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Ã‡ukurkÃ¶prÃ¼ Mahallesi yolu Ã¼zerinde dÃ¼n 15.00Â sÄ±ralarÄ±ndaÂ meydana geldi. PazarlamacÄ±Â Mustafa TunÃ§, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erken, yavaÅŸ ilerleyen traktÃ¶r nedeniyle arkadan gelen hafif ticari aracÄ± fark etmedi. HÄ±zla gelen araÃ§,Â traktÃ¶rÃ¼n yanÄ±ndan geÃ§ip, TunÃ§â€™a Ã§arptÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerineÂ saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan TunÃ§, yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Kadirli Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±, buradan da Tarsus Devlet Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

TunÃ§'un saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu belirtilirken, kaza anÄ±Â Ã§evredeki bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â
Hafif ticari aracÄ±n yayaya Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kaza, gÃ¼venlik kamerasÄ±nda

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