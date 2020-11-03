Hafif ticari aracÄ±n yayaya Ã§arptÄ±ÄŸÄ± kaza, gÃ¼venlik kamerasÄ±nda

Kaza, ilÃ§eye baÄŸlÄ± Ã‡ukurkÃ¶prÃ¼ Mahallesi yolu Ã¼zerinde dÃ¼n 15.00Â sÄ±ralarÄ±ndaÂ meydana geldi. PazarlamacÄ±Â Mustafa TunÃ§, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§erken, yavaÅŸ ilerleyen traktÃ¶r nedeniyle arkadan gelen hafif ticari aracÄ± fark etmedi. HÄ±zla gelen araÃ§,Â traktÃ¶rÃ¼n yanÄ±ndan geÃ§ip, TunÃ§â€™a Ã§arptÄ±. Ã‡evredekilerin ihbarÄ± Ã¼zerine kaza yerineÂ saÄŸlÄ±k ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan TunÃ§, yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Kadirli Devlet Hastanesiâ€™ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±, buradan da Tarsus Devlet Hastanesiâ€™ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.



TunÃ§'un saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu belirtilirken, kaza anÄ±Â Ã§evredeki bir iÅŸ yerinin gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Â