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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Hafif ticari aracın köprü demirlerine çaptığı kaza kamerada

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Hafif ticari aracın köprü demirlerine çaptığı kaza kamerada
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BURSA’da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, önce bahçe duvarına, ardından da köprü demirlerine çarptı. Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hafif ticari aracın köprü demirlerine çaptığı kaza kamerada
Kaza, öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıkıp önce bir iş yerinin bahçe duvarına, ardından da köprü demirlerine çarparak, durabildi. Kazada, araç sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Hafif ticari aracın köprü demirlerine çaptığı kaza kamerada

 

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