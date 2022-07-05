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Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı

#Hamza Yüksel#Muhabir#Kayseri
Hafif ticari aracın çarptığı muhabir, kurtarılamadı

Kayseri'de hafif ticari aracın çarptığı motosikletteki muhabir Hamza Yüksel (25), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı'nda meydana geldi. M.E. yönetimindeki hafif ticari araç, kentte muhabirlik yapan Hamza Yüksel'in kullandığı 21 AAF 822 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan Yüksel, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari araç sürücüsü M.E. ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Hamza Yüksel#Muhabir#Kayseri

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