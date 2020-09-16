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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 16:11 | Son Güncelleme:

Hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anları anlattı

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Hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu, o anları anlattı
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HATAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtulan Yıldıray Kılıç (46), korku dolu anları anlattı. Kılıç, "Kendimi can havliyle içeri attım. Korna sesi duyup arkama bakmasam araç beni altına almıştı" dedi.

Kaza, dün akşam, Narlıca Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 MA 7705 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. İş yerinin önünde oturan Yıldıray Kılıç, üzerine doğru gelen aracı son anda görüp, koşarak kaçtı. Hafif ticari araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Sürücü ise, aracın anahtarını alıp kaçtı. Olayın ardından polis ekipleri, aracı çekiciye yükleyip, otoparka götürdü.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Korku dolu anlar, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Korna sesini duyup arkasına baktığında aracın üstüne doğru geldiğini görüp, çok korktuğunu anlatan Kılıç, DHA muhabirine şöyle konuştu:

"Yıllardır bakkalım var. Normalde asla o noktaya oturmam, o gün tesadüf oldu bakkalın önünde caddeye sırtımı dönük oturdum. Bir süre sonra korna sesi duydum, baktım ki arkamdan bir araba üstüme doğru geliyor. Kendimi can havliyle içeri attım. Korna sesi duyup arkama bakmasam araç beni altına almıştı."

2 OTOMOBİLE DAHA ÇARPMIŞ

Öte yandan hafif ticari aracın, kaza öncesi iki otomobile çarptığı, araç sahiplerinin polis merkezine giderek şikayetçi oldukları kaydedildi.

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