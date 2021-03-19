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Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı

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Hafif ticari araç refüje çarptı; genç kadın yaralandı

TRABZON’un Sürmene ilçesinde kontrolden çıkıp refüje çarpan hafif ticari araçtaki A.Ç. adlı genç kadın, yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Rize yönünden Trabzon’a doğru giden M.Ö. yönetimindeki 28 EP 647 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki refüje çarptı. Kazada araçta bulunan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Ç., Sürmene Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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