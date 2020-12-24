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KASTAMONU, (DHA)
Haber Giriş: 24.12.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

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Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, kontrolden çıkan hafif ticari aracın, kavşakta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Tosya D-100 kara yolu Çaykapı köyü kavşağında meydana geldi. İstanbul'dan Amasya'ya giden İsmail Turan idaresindeki 05 DN 052 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.  Araç, kavşakta yola çıkmak için bekleyen Hasan Kılıç idaresindeki 37 ET 045 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücüler İsmail Turan ile Hasan Kılıç olay yerinde hayatını kaybetti, Kılıç'ın eşi Zeliha Kılıç ile hafif ticari araçta bulunan ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının, olay yerindeki incelemesinin ardından İsmail Turan ile Hasan Kılıç'ın cenazeleri de Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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