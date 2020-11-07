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Haber Giriş: 07.11.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Hadımköy nerede, İstanbul'un hangi ilçesinde?

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Hadımköy nerede, İstanbul'un hangi ilçesinde?
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İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Hadımköy, hızla gelişmekte olan bir sanayi bölgesidir. Hadımköy, önceden İstanbul ilinin Çatalca ilçesine bağlı bir beldeydi. Peki, Hadımköy nerede, İstanbul'un hangi ilçesinde?

Hadımköy, İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesine bağlı bir mahalledir. Önceden İstanbul ilinin Çatalca ilçesine bağlı bir beldeydi. Gaziosmanpaşa'dan ayrılan Arnavutköy ile birleştirilerek bir ilçe oluşturuldu. Bahçeşehir'e 10 km, Beylikdüzü'ne 15 km, Büyükçekmece'ye 15 km ve Avcılar'a 25 km uzaklıktadır. Edirne-İstanbul otoyolu (TEM) beldenin yakınından geçmektedir.

ARNAVUTKÖY HAKKINDA

Arnavutköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçesidir. Arnavutköy'ün yüzölçümü 453 km2'dir. Doğusunda Eyüpsultan, güneydoğusunda Başakşehir ve Esenyurt, güneyinde Büyükçekmece ve batısında Çatalca ilçelerine komşudur. Ayrıca bu ilçenin kuzeyden Karadeniz'e kıyısı vardır ve ayrıca Durusu Gölü'nün doğu, Küçükçekmece Gölü'nün kuzey ve Büyükçekmece Gölü'nün kuzeydoğu kıyıları ilçe sınırlarında kalır.

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