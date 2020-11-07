Hadımköy nerede, İstanbul'un hangi ilçesinde?

Hadımköy, İstanbul ilinin Arnavutköy ilçesine bağlı bir mahalledir. Önceden İstanbul ilinin Çatalca ilçesine bağlı bir beldeydi. Gaziosmanpaşa'dan ayrılan Arnavutköy ile birleştirilerek bir ilçe oluşturuldu. Bahçeşehir'e 10 km, Beylikdüzü'ne 15 km, Büyükçekmece'ye 15 km ve Avcılar'a 25 km uzaklıktadır. Edirne-İstanbul otoyolu (TEM) beldenin yakınından geçmektedir.



ARNAVUTKÖY HAKKINDA



Arnavutköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçesidir. Arnavutköy'ün yüzölçümü 453 km2'dir. Doğusunda Eyüpsultan, güneydoğusunda Başakşehir ve Esenyurt, güneyinde Büyükçekmece ve batısında Çatalca ilçelerine komşudur. Ayrıca bu ilçenin kuzeyden Karadeniz'e kıyısı vardır ve ayrıca Durusu Gölü'nün doğu, Küçükçekmece Gölü'nün kuzey ve Büyükçekmece Gölü'nün kuzeydoğu kıyıları ilçe sınırlarında kalır.