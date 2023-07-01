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Hacettepe’nin deprem raporu: Betonlar un ufak

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#HACETTEPE Üniversitesi#Hatay#Yapı Stoku
Hacettepe’nin deprem raporu: Betonlar un ufak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

HACETTEPE Üniversitesi’nin depremlerden etkilenen illerde yaptığı inceleme, bölgedeki yapı stoku sorununu gözler önüne serdi.

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Raporda, Hatay’da yapılan incelemelerde yıkılan binaların çoğunun 4 katlı olduğu, el ile ufalanabilecek kadar düşük kalitede beton dayanımına sahip oldukları, düz donatıların (demir) sıyrıldığı, yetersiz sıklıkta ve çapta kullanılan etriyeler arasında burkuldukları belirtildi. Hasarlı binaların dıştan ilk incelenmesinde; göze çapan problemlerin yumuşak kat düzensizliği ve ağır çıkmaların olduğuna dikkat çekilerek, özellikle giriş katları işyeri olarak kullanılan birçok binada, bu durumun sık gözlendiği kaydedildi.

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#HACETTEPE Üniversitesi#Hatay#Yapı Stoku

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