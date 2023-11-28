Hablemitoğlu tanıkları dinlendi

Haberin Devamı

28. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, eski askerler Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ali Naci, Hablemitoğlu ile arkadaş olduklarını, zaman zaman oturup FETÖ’den bahsettiklerini aktararak, “Türkiye üzerinden nasıl oyunlar oynandığından söz ederdi. Asıl enerjisini Gülen olayına vermişti. Kendisine MİT müsteşarlığı teklif edildiğini söylemişti. Kimin teklif ettiğine ilişkin herhangi bir şey söylemedi” ifadelerini kullandı.



TETİĞİ ÇEKENİ BİLİYORUM



Tanık Ergün Poyraz da “Araştırmalarım sonucunda tetiği çekeni biliyorum ama söylersem duruşma salonlarından kurtulamam. Vurulduğu yerin 75 metre yukarısında sauna var. Osman Kaya’ya (dönemin terörle şube müdürü) sordum ‘Baktınız mı oralara?’ diye. Anlamamazlıktan geldi. Ben tetiği çekeni biliyorum ama adını vermem. Benim 2 çocuğum bir eşim var. Bizi kim koruyacak? Ben buraya kadar getirdim, bundan sonra da polislerimiz sürdürsün. Burada doğru söyleyeni yaşatmıyorlar. Can sorumluluğum var” dedi.