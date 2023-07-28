Hablemitoğlu davasında ‘Karanlık Nuri’ye çifte ret

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AKADEMİSYEN Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin davaya bakan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, 19 Mayıs tarihinde aralarında Nuri Gökhan Bozkır’ın da bulunduğu tüm tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Tahliye kararından bir hafta sonra Bozkır’ın yargılandığı Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “soğan TIR’ları” davasında karar çıktı. Mahkeme, Bozkır’a 21 yıl hapis cezası verdi ve hükümle birlikte tutuklanmasına hükmetti. Bu karardan sonra Bozkır kayıplara karıştı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bozkır’ın Hablemitoğlu dosyası yönünden verilen adli kontrol kararını ihlal ettiğini davaya bakan Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’ne bildirdi. Mahkeme de 6 Temmuz tarihinde Bozkır hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi. Bozkır’ın avukatı, müvekkili hakkındaki yakalama kararına itiraz ederken, kararı veren mahkeme heyetinin de reddi yönünde talepte bulundu. Davaya bakan mahkemenin talebi reddetmesi üzerine Bozkır’ın avukatının itirazını Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Üst mahkeme 25 Temmuz tarihli kararında Bozkır hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararının usul ve yasaya uygun olduğuna, mahkeme heyetini reddi gerektirir bir durum bulunmadığına hükmetti.